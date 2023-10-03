Социальный контракт для малоимущих в Ростове-на-Дону в 2024 году

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Органы соцзащиты по контракту оказывают помощь, в том числе предоставляют выплаты и жизненно необходимые товары. Гражданам содействуют в трудоустройстве или развитии предпринимательства.
Отличие социального контракта от иных мер государственной поддержки состоит в том, что нуждающимся помогают выйти на самообеспечение. Выплаты могут применяться только по целевому назначению. То есть если соглашение предполагает прохождение обучения с трудоустройством, гражданин должен устроиться на работу.
Условием получения выплат является проживание граждан на территории Ростова-на-Дону. Необходимо наличие российского гражданства. Среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум в Ростовской области. Данный показатель рассчитывается за три последних месяца. При расчете значения учитывается доход каждого члена семьи в денежной и натуральной форме.
Потратить деньги можно на обучение или получение нового профобразования, на поиск работы или открытие бизнеса — в зависимости от задач, обозначенных в контракте. В ряде случаев средства направляют на преодоление финансовых трудностей в сложных жизненных ситуациях: покупку медикаментов, лечение, приобретение школьных товаров и т. д. Средства разрешается потратить на погашение долга по оплате ЖКУ.
Чтобы подтвердить целевое использование полученных денег, необходимо предоставить товарные чеки, договоры купли-продажи и т. д. Сумма контракта различается в зависимости от целей применения.
Если гражданин не выполнил обязательства, прописанные в контракте, это становится основанием для прекращения действия соглашения, то есть в дальнейшем он лишается выплат. При прекращении работы ИП по своей инициативе во время действия контракта нужно будет вернуть средства, полученные от государства. Срок действия составляет 3-12 месяцев и различается с учетом плана программы адаптации.
Чтобы оформить социальный контракт в 2023 году, в администрацию города, органы социальной защиты или МФЦ требуется предоставить ряд документов и личных данных,
В их числе:
В зависимости от обстоятельств перечень документов может быть дополнен. Важно указать все выплаты, которые получает семья или одинокий гражданин. Необходимо указать сумму оплаты труда, заработок от предпринимательской деятельности (при наличии).
Обязательно нужно указать, получает ли семья социальные выплаты — пенсии, пособия многодетным семьям, стипендии, пособия по нетрудоспособности, льготы и субсидии. Следует указать доходы от сдачи в аренду имущества, доходы по акциям или вкладам, от получении наследства. При получении алиментов на содержание детей этот факт нужно обозначить.
А вот с 1 января 2024 года порядок обращения за заключением соцконтракта может значительно упроститься. Дело в том, что Министерство труда и социальной защиты России разработало единые правила заключения социального контракта по принципам социального казначейства, согласно которым желающему получить социальный контракт достаточно будет заполнить всего одно заявление на «Госуслугах».
По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, подавляющую часть всех необходимых данных о заявителе органы соцзащиты будут получать сами посредством межведомственного взаимодействия.
Малоимущим семьям с целью улучшения материального положения предлагается заключить социальный контракт. В рамках него реализуются следующие задачи:
Право на заключение контракта получают семьи с доходом ниже размера прожиточного минимума в Ростовской области. Социальная поддержка направлена на повышение качества жизни малообеспеченных семей. В каждом индивидуальном случае органы социальной защиты разрабатывают программу адаптации и выбирают эффективные инструменты для повышения заработка семьи.
В первом полугодии 2023 года размер выплат, предоставляемых в рамках соцконтракта по направлению поиска работы, достигал 94,6 тыс. рублей, а на развитие ИП выделялось до 250 тысяч рублей.
С 1 июля этого года размер выплат по социальному контракту увеличился. Теперь граждане могут получить до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства и 350 тыс. рублей на открытие бизнеса.
При решении вопроса трудовой занятости срок контракта не превышает 9 месяцев. Если основная цель — развитие индивидуального предпринимательства, контракт действует в течение 12 месяцев. Контракт на год также составляется при планировании ведения подсобного хозяйства.
По иным мероприятиям срок составляет не более полугода. Программа адаптации устанавливается на время, которое действительно для социального контракта. Повторно обратиться за государственной поддержкой гражданин может не ранее чем через год со времени прекращения действия соглашения.
Гражданин получит отказ в оказании помощи в случае, если он не предоставил документы в полном объеме либо сведения оказались недостоверными. При невыполнении получателем задач по соглашению он лишается выплат.
В Ростовской области соцконтракты заключаются в соответствии с региональным законодательством. Финансирование производится за счет средств областного бюджета. Обратиться по вопросам заключения соглашения можно в управление социальной защиты или МФЦ. Перед прибытием рекомендуется заранее уточнить, необходима ли запись на прием.
Организацию работы органов социальной защиты в Ростове-на-Дону обеспечивает департамент социальной защиты населения. Отделы данного органа обслуживают свыше 1,1 млн жителей города. Граждане имеют право на оформление установленных федеральным и региональным законодательством пособий и льгот. Жители города имеют право на получение консультаций и социальное обслуживание.
Уточнить адреса службы социальной защиты можно на сайте. На странице указаны адреса органов соцзащиты и контактная информация, график работы и местоположение зданий на карте.
Ознакомиться со списком подразделений и адресами многофункциональных центров можно на сайте. В МФЦ упрощена процедура получения заявителем услуг, сокращаются сроки их получения.
В офисах созданы комфортные условия для оказания услуг. При появлении вопросов в многофункциональном центре можно получить консультацию и уточнить условия оформления государственных и муниципальных услуг.
Срок оказания услуги на портале «Госуслуги» составляет не более 90 суток, предоставляется она бесплатно. Чтобы ее получить, необходимо пройти регистрацию на портале и подтвердить учетную запись.
После этого нужно составить заявление в электронном виде и отправить его на рассмотрение. Чтобы сформировать заявление, данные будут автоматически взяты из личного кабинета. После того как заявление будет проверено и зарегистрировано, гражданин получит уведомление о возможности записи на прием для подачи документов на получение услуги. Уведомление посылается в личный кабинет.