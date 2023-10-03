Социальный контракт для малоимущих в Ростове-на-Дону в 2024 году

Если гражданин не выполнил обязательства, прописанные в контракте, это становится основанием для прекращения действия соглашения, то есть в дальнейшем он лишается выплат. При прекращении работы ИП по своей инициативе во время действия контракта нужно будет вернуть средства, полученные от государства. Срок действия составляет 3-12 месяцев и различается с учетом плана программы адаптации.