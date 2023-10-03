Стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Осенний призыв 2023 года уже начался, он продлится до 31 декабря 2023 года. За это время в Ростовской области хотят набрать около четырех тысяч срочников, в том числе 130 юношей-казаков.
Всего в России планируется отправить на службу 130 тысяч человек, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.
Процесс отправки призывников в армию продлится до конца 2023 года. В донском регионе все это время будут действовать областная призывная комиссия и 62 местные призывные комиссии.
Призывники из области будут служить во всех видах и родах Вооруженных сил России. Более половины из них направят в воинские части, которые находятся на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Кроме того, 15 человек из региона попадут в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Также более 300 человек отправятся в воинские части с уже имеющейся военно-учетной специальностью.
Осенний призыв в армию не связан с проведением специальной военной операции. Те, кого призовут служить в рядах Вооруженных Сил России, не будут проходить военную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.
В Ростовской области в этом году не будут применять электронные повестки для осеннего призыва на срочную службу в армии. Портал Donday со ссылкой на военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова пишет, что будущие срочники получат повестки от сотрудников военкоматов или руководства компаний, где они работают. Однако внедрят новый метод доставки повесток — почтой заказным письмом. Электронных повесток пока не появится.
Если человек не соглашается подписывать ставить подпись при получении повестки, это не вызывает проблем для военкомата. В такой ситуации ответственные лица за воинский учет просто записывают факт отказа, а повестка считается переданной.
Если повестку отправили по почте, то она считается врученной, если на уведомлении о почтовом отправлении есть пометка о доставке или передаче заказного письма призывнику.
С начала октября увеличились штрафы за неявку в военкомат без уважительных причин в Ростовской области и других регионах России. Если раньше граждан наказывали штрафом в размере от 500 до трех тысяч рублей, то сейчас сумма штрафа составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Это коснется людей, которые состоят на воинском учете или должны числиться в этом статусе.
Также увеличился штраф за сокрытие информации от военкомата об изменении семейного положения, образования и места работы. Теперь за это нарушение гражданам грозит наказание в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Время службы призывников составляет 12 месяцев, и нет планов увеличивать его до двух лет. В первые полгода призывники осваивают свою специальность в рамках военной подготовки, а затем в следующие полгода отрабатывают и улучшают навыки на практике.
При отсутствии нарушений срочники имеют возможность получить отпуск продолжительностью до 10 дней по семейным обстоятельствам.
Согласно новому закону, который вступит в силу с января 2024 года, возраст для призыва в армию будет увеличен с 18 до 30 лет. Однако стоит отметить, что молодых людей, достигших 27-летнего возраста к концу 2023 года, не затронут этим изменения.