Стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области

С начала октября увеличились штрафы за неявку в военкомат без уважительных причин в Ростовской области и других регионах России. Если раньше граждан наказывали штрафом в размере от 500 до трех тысяч рублей, то сейчас сумма штрафа составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Это коснется людей, которые состоят на воинском учете или должны числиться в этом статусе.