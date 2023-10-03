Стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По информации канала, водитель автомобиля перестроился на встречную полосу и столкнулся с общественным транспортом. Повреждения получил автобус, который курсировал по маршруту №43.
«Одну женщину увезли в травматологию, у нее может быть перелом ключицы. Вторую пострадавшую с признаками ЧМТ медики осмотрели на месте», — уточняет канал.
Отмечается, что другие пассажиры пошли пешком из-за перекрытого движения на этой улице. Официальной информации о ДТП не поступало, она уточняется.
Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.