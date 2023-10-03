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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Две пассажирки пострадали в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону

Стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону

3 октября 2023, 10:40
Фото: 1MI
Две пассажирки пострадали в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной автобус столкнулся с машиной, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, водитель автомобиля перестроился на встречную полосу и столкнулся с общественным транспортом. Повреждения получил автобус, который курсировал по маршруту №43.

«Одну женщину увезли в травматологию, у нее может быть перелом ключицы. Вторую пострадавшую с признаками ЧМТ медики осмотрели на месте», — уточняет канал.

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Отмечается, что другие пассажиры пошли пешком из-за перекрытого движения на этой улице. Официальной информации о ДТП не поступало, она уточняется.

Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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