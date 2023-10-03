Территорию Кумженской рощи рядом с прудами могут застроить коттеджами

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В середине сентября агентство недвижимости выставило на продажу участок земли на Кумженской улице Ростова. Площадь участка составляет 250 тысяч квадратных метров, а сама земля, согласно данным продавца, находится в непосредственной близости от рощи и бывших прудов рыбколхоза, где власти собираются создать новый район. Землю оценили в 200 миллионов рублей.
«Шикарный участок под строительство коттеджного поселка в стиле „Новая Венеция“. Зона Ж-1», — сказано в сообщении.
При этом, напомним, в прошлом ростовчане выступили решительно против застройки территории Кумженки, объяснив это транспортным коллапсом, недостатком рабочих мест, острой нехваткой парков и другой значимой инфраструктуры. По мнению горожан, жилья в Ростове и так с избытком, и властям пора переключить внимание с вопросов строительства к вопросу обеспечения социальной инфраструктуры для уже проживающих в городе дончан. Кроме того, население обеспокоено возможной вырубкой Кумженской рощи, которая и так поредеет из-за строительства Западной хорды.