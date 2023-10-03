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Донское предприятие наказали за выпуск опасного для людей мяса

В курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию

3 октября 2023, 18:42
Фото: pxhere.com
Донское предприятие наказали за выпуск опасного для людей мяса
Компанию «Ростовский бройлер» привлекли к административной ответственности за выпуск мясной продукции с нарушением, говорится в материалах арбитражного суда.

Проверку работы предприятия провели в мае этого года в Семикаракорске. По данным суда, оно выпустило мясо птицы, не соответствующее требованиям.

«В продукции выявили наличие лекарственного препарата, кокцидиостатика Клопидола, создающего угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. В частности, его нашли в голени цыпленка», — сказано в сообщении.

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По фактам выявленных нарушений компанию привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 350 тысяч рублей. Как только это решение вступит в силу, перечислить деньги нужно будет в течение 60 дней.

Кокцидиостатики оказывают отрицательное действие на здоровье человека, в том числе они могут привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу и нарушению работы всех систем организма.

Ранее тонны несуществующей свинины из будущего нашли в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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