В курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
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Проверку работы предприятия провели в мае этого года в Семикаракорске. По данным суда, оно выпустило мясо птицы, не соответствующее требованиям.
«В продукции выявили наличие лекарственного препарата, кокцидиостатика Клопидола, создающего угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. В частности, его нашли в голени цыпленка», — сказано в сообщении.
По фактам выявленных нарушений компанию привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 350 тысяч рублей. Как только это решение вступит в силу, перечислить деньги нужно будет в течение 60 дней.
Кокцидиостатики оказывают отрицательное действие на здоровье человека, в том числе они могут привести к аллергическим реакциям, дисбактериозу и нарушению работы всех систем организма.
Ранее тонны несуществующей свинины из будущего нашли в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.