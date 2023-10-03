В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям

Издание «Аиф-Ростов» со ссылкой на собственные источники сообщило, что силовики нагрянули с рейдами на рынок «Темерник». Проверка коснулась 500 человек, благодаря чему удалось выявить 18 иностранных граждан, незаконно находящихся в России. Еще 20 человек получили гражданство РФ, однако не выполнили свою обязанность по постановке на воинский учет. Этих граждан доставили в военкоматы.