В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Портал Superjob опросил несколько тысяч родителей, чтобы выяснить, сколько средств потратят ростовчане на поздравление педагогов с Днем учителя.
По результатам опроса, школьные классы планируют потратить на подарки учителям в среднем 2,6 тысячи рублей. Это на 400 рублей больше прошлогодних трат на подарки учителям.
Самыми щедрыми оказались классы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, например, в столице на подарки учителю родители готовятся потратить около 3,7 тысячи рублей.
Самыми скромными оказались расходы на подарки педагогам в Омске, жители города планируют поздравить учителей в среднем на 2,1 тысячи рублей. При этом 40% опрошенных собираются преподнести учителям цветы, также популярным подарком стали конфеты и подарочные сертификаты.
Еще одной важной новостью дня стало ДТП с участием общественного транспорта на улице Орбитальной.
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что водитель иномарки врезался в автобус №43, когда перестраивался на встречную полосу. Пострадали два человека.
По предварительной информации, одну из пассажирок отвезли в травматологию из-за подозрения в переломе ключицы. Вторую пострадавшую врачи осматривали на месте.
В момент аварии в салоне автобуса находились десять человек, которые были вынуждены идти пешком из-за того, что движение по улице после ДТП было перекрыто.
Позднее в ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали водитель и пассажир Peugeot.
Во вторник, 3 октября, донские СМИ объявили о том, что на территории Ростова-на-Дону провели серию рейдов, которая закончилась задержанием и сопровождением в военкоматы 20 граждан России.
Издание «Аиф-Ростов» со ссылкой на собственные источники сообщило, что силовики нагрянули с рейдами на рынок «Темерник». Проверка коснулась 500 человек, благодаря чему удалось выявить 18 иностранных граждан, незаконно находящихся в России. Еще 20 человек получили гражданство РФ, однако не выполнили свою обязанность по постановке на воинский учет. Этих граждан доставили в военкоматы.