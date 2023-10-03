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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям

В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям

3 октября 2023, 17:45
Фото: Midjourney
В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям
В Ростовской области родители готовятся ко Дню учителя, пока в Ростове проверяют рынки и иностранных граждан, а пассажиры автобуса добираются до места назначения пешком после аварии на Орбитальной.

Наши дорогие учителя

Портал Superjob опросил несколько тысяч родителей, чтобы выяснить, сколько средств потратят ростовчане на поздравление педагогов с Днем учителя.

По результатам опроса, школьные классы планируют потратить на подарки учителям в среднем 2,6 тысячи рублей. Это на 400 рублей больше прошлогодних трат на подарки учителям.

Фото: 1MI

Самыми щедрыми оказались классы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, например, в столице на подарки учителю родители готовятся потратить около 3,7 тысячи рублей.

Самыми скромными оказались расходы на подарки педагогам в Омске, жители города планируют поздравить учителей в среднем на 2,1 тысячи рублей. При этом 40% опрошенных собираются преподнести учителям цветы, также популярным подарком стали конфеты и подарочные сертификаты.

Агрессивное вождение

Еще одной важной новостью дня стало ДТП с участием общественного транспорта на улице Орбитальной.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что водитель иномарки врезался в автобус №43, когда перестраивался на встречную полосу. Пострадали два человека.

По предварительной информации, одну из пассажирок отвезли в травматологию из-за подозрения в переломе ключицы. Вторую пострадавшую врачи осматривали на месте.

Фото: ГИБДД по Ростовской области

В момент аварии в салоне автобуса находились десять человек, которые были вынуждены идти пешком из-за того, что движение по улице после ДТП было перекрыто.

Позднее в ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали водитель и пассажир Peugeot.

В поисках нарушителей

Во вторник, 3 октября, донские СМИ объявили о том, что на территории Ростова-на-Дону провели серию рейдов, которая закончилась задержанием и сопровождением в военкоматы 20 граждан России.

Фото: 1MI

Издание «Аиф-Ростов» со ссылкой на собственные источники сообщило, что силовики нагрянули с рейдами на рынок «Темерник». Проверка коснулась 500 человек, благодаря чему удалось выявить 18 иностранных граждан, незаконно находящихся в России. Еще 20 человек получили гражданство РФ, однако не выполнили свою обязанность по постановке на воинский учет. Этих граждан доставили в военкоматы.

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