В Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии

Портал Ro.Today со ссылкой на пресс-служба администрации Ростова объявил, что на работу в общественном транспорте собираются принять 60 водителей автобусов из Киргизии. Первые 30 водителей прибудут в Ростов к 1 декабря, а до 1 января 2024 года планируется нанять еще 30 человек.