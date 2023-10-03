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В Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии

В Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии

3 октября 2023, 16:17
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии
В Ростове собираются трудоустроить 60 водителей из Киргизии, которые будут водить городские автобусы, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Ro.Today со ссылкой на пресс-служба администрации Ростова объявил, что на работу в общественном транспорте собираются принять 60 водителей автобусов из Киргизии. Первые 30 водителей прибудут в Ростов к 1 декабря, а до 1 января 2024 года планируется нанять еще 30 человек.

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Водителям обещают помочь с организацией переезда и поиска места проживания, а также трансфером в Ростов. Все транспортные расходы на себя обещают взять будущие работодатели водителей.

Напомним, в настоящий момент нехватка водителей общественного транспорта в Ростове составляет 50%, что становится причиной недовыпуска автобусов на маршруты. При этом самыми частыми причинами нежелания работать в сфере общественного транспорта водители называют низкие зарплаты, отсутствие элементарных удобств и мест для приема пищи во время обеденных перерывов.

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