В Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Портал Ro.Today со ссылкой на пресс-служба администрации Ростова объявил, что на работу в общественном транспорте собираются принять 60 водителей автобусов из Киргизии. Первые 30 водителей прибудут в Ростов к 1 декабря, а до 1 января 2024 года планируется нанять еще 30 человек.
Водителям обещают помочь с организацией переезда и поиска места проживания, а также трансфером в Ростов. Все транспортные расходы на себя обещают взять будущие работодатели водителей.
Напомним, в настоящий момент нехватка водителей общественного транспорта в Ростове составляет 50%, что становится причиной недовыпуска автобусов на маршруты. При этом самыми частыми причинами нежелания работать в сфере общественного транспорта водители называют низкие зарплаты, отсутствие элементарных удобств и мест для приема пищи во время обеденных перерывов.