В Ростове сотни домов на Западном останутся без воды на сутки с 4 октября

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
Представители ресурсоснабжающей компании предупредили, что в среду, 4 октября, жителей части Ростова-на-Дону ожидает отключение холодной воды. Ограничения распространяются на поставку водоснабжения домам, расположенным в границах 2-й Краснодарской, Малиновского, Каширской и города Ле-Ман.
Воду отключат в 09.00 мск 4 октября, подачу возобновят только через сутки. Это необходимо для реконструкции водопровода на 2-й Краснодарской.
Жителей просят запастись водой на период отключения.
Ранее ростовчане пожаловались на коричневую воду в кранах.