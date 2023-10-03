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В Ростове сотни домов на Западном останутся без воды на сутки с 4 октября

В Ростове сотни домов на Западном останутся без воды на сутки с 4 октября

3 октября 2023, 15:55
Фото: 1MI
В Ростове сотни домов на Западном останутся без воды на сутки с 4 октября
В Ростове сотни домов на Западном жилом массиве останутся без холодного водоснабжения до утра 5 октября, об этом потребителей предупредил «Ростовводоканал».

Представители ресурсоснабжающей компании предупредили, что в среду, 4 октября, жителей части Ростова-на-Дону ожидает отключение холодной воды. Ограничения распространяются на поставку водоснабжения домам, расположенным в границах 2-й Краснодарской, Малиновского, Каширской и города Ле-Ман.

Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, интернат и поликлиника
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Воду отключат в 09.00 мск 4 октября, подачу возобновят только через сутки. Это необходимо для реконструкции водопровода на 2-й Краснодарской.

Жителей просят запастись водой на период отключения.

Ранее ростовчане пожаловались на коричневую воду в кранах.

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