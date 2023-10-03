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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Таганроге насмерть сбили 22-летнюю девушку-пешехода

В Таганроге насмерть сбили 22-летнюю девушку-пешехода

3 октября 2023, 14:22
Фото: 1MI
В Таганроге насмерть сбили 22-летнюю девушку-пешехода
В Таганроге 3 октября под колесами Lada Priora погибла молодая девушка, об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Во вторник, 3 октября, в 09.35 мск в Таганроге на улице Дзержинского, 140 произошла авария с участием пешехода.

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Во вторник, 3 октября, в 09.35 мск в Таганроге на улице Дзержинского, 140 произошла авария с участием пешехода.
Видео: ВК ЧП Таганрог

22-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. 22-летняя женщина погибла от полученных травм на месте аварии, не дождавшись приезда медиков. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства происшествия.

Ранее пьяная девушка погибла при попытке перебежать М-4 «Дон».

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