В Таганроге насмерть сбили 22-летнюю девушку-пешехода

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Во вторник, 3 октября, в 09.35 мск в Таганроге на улице Дзержинского, 140 произошла авария с участием пешехода.
22-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. 22-летняя женщина погибла от полученных травм на месте аварии, не дождавшись приезда медиков. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства происшествия.
Ранее пьяная девушка погибла при попытке перебежать М-4 «Дон».