В управление торговли Ростова нагрянули с обысками силовики

«Проверка показала, что после демонтажа собственники таких торговых объектов самовольно ставили их на прежние места, а контролирующие лица — начальники управления торговли закрывали на это глаза», — цитирует своего информатора издание. Результаты проверки якобы вывели силовиков на Алексея Зайдлин и некоторых его сотрудников, которые, вероятно, знали о нарушениях, но не вели претензионную работу и не требовали выплаты штрафов или неустоек.