В управление торговли Ростова нагрянули с обысками силовики

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По данным портала «Блокнот. Ростов», действующий глава управления торговли Ростова Алексей Зайдлин стал объектом наблюдения для представителей силовых структур. Причиной этого стали объекты нестационарной торговли, ведущие свою деятельность на территории Ростова, например, табачные ларьки, где продавали контрафактные сигареты и иные виды фальсифицированной табачной продукции.
«Для работников управления эти ларьки стали настоящей золотой жилой», — уточнил источник издания.
Кроме того, портал 161.py со ссылкой на собственные источники объявил, что с 27 сентября в управлении торговли и бытового обслуживания Ростова начали проводить обыски. По данным источника издания в силовых структурах, причиной для этого стала деятельность начальника управления Алексея Зайдлина и его подчиненных.
По предварительной информации, все началось с изъятия документов 27 сентября, информатор утверждает, что основанием для изъятия документов стала процессуальная проверка по обвинению в халатности.
Источник в силовых структурах уточнил, что внимание силовиков привлек «теневой расцвет» торговых точек, а также дело против сотрудников донской полиции, которые «крышевали» предпринимателей, владеющих ларьками и иными торговыми точками.
В частности речь идет о нескольких десятках незаконных ларьков и НТО, которых выявили еще в 2020 году, но так оканчательно и не снесли, несмотря на то, что до 30 августа 2023 года управление торговли многократно заключало контракты на демонтаж ларьков.
По неофициальной информации, следователи считают, что причиной сохранения торговых точек якобы стало попустительство сотрудников местного управления торговли.
«Проверка показала, что после демонтажа собственники таких торговых объектов самовольно ставили их на прежние места, а контролирующие лица — начальники управления торговли закрывали на это глаза», — цитирует своего информатора издание. Результаты проверки якобы вывели силовиков на Алексея Зайдлин и некоторых его сотрудников, которые, вероятно, знали о нарушениях, но не вели претензионную работу и не требовали выплаты штрафов или неустоек.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.
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