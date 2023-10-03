Водителей предупредили о заморозках в Ростовской области с 4 октября

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Согласно прогнозам, температура может опуститься ниже нуля в северной части региона. Из-за этого водителей попросили быть крайне внимательными на дорогах.
«Стоит выбирать скорость движения в зависимости от погоды, сохранять безопасное расстояние и следовать правилам безопасности при выполнении маневров», — говорится в публикации.
Осторожными попросили быть и пешеходов. При переходе дороги нужно убедиться, что водитель заметил и собирается остановиться, чтобы пропустить.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.