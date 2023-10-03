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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Водителей предупредили о заморозках в Ростовской области с 4 октября

Водителей предупредили о заморозках в Ростовской области с 4 октября

3 октября 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростовской области со среды, 4 октября, ожидаются заморозки, сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно прогнозам, температура может опуститься ниже нуля в северной части региона. Из-за этого водителей попросили быть крайне внимательными на дорогах.

«Стоит выбирать скорость движения в зависимости от погоды, сохранять безопасное расстояние и следовать правилам безопасности при выполнении маневров», — говорится в публикации.

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Осторожными попросили быть и пешеходов. При переходе дороги нужно убедиться, что водитель заметил и собирается остановиться, чтобы пропустить.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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