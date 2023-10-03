Водителю дали 9 лет колонии за гибель двух человек в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Происшествие случилось на въезде в село Николаевка вечером 1 мая 2022 года, когда водитель Volkswagen с нарушением правил перестроился на встречку. Здесь он столкнулся с машинами Nissan и «Лада».
Тогда погибли 30-летний водитель и 22-летняя пассажирка «Лады», а также пострадал их несовершеннолетний пассажир. Водитель Volkswagen с места аварии убежал.
Первоначально Неклиновский районный суд приговорил Шаповалова к 10 годам заключения, а также с него взыскали 2,5 миллиона рублей. Защитник осужденного обжаловал это решение.
В результате фигуранту смягчили наказание и назначили 9 лет 11 месяцев колонии.
Ранее стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону.