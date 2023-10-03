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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Водителю дали 9 лет колонии за гибель двух человек в Ростовской области

Водителю дали 9 лет колонии за гибель двух человек в Ростовской области

3 октября 2023, 13:53
Фото: Midjourney
Водителю дали 9 лет колонии за гибель двух человек в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор жителю Таганрога Константину Шаповалову, который стал виновником смертельной аварии, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Происшествие случилось на въезде в село Николаевка вечером 1 мая 2022 года, когда водитель Volkswagen с нарушением правил перестроился на встречку. Здесь он столкнулся с машинами Nissan и «Лада».

Тогда погибли 30-летний водитель и 22-летняя пассажирка «Лады», а также пострадал их несовершеннолетний пассажир. Водитель Volkswagen с места аварии убежал.

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Первоначально Неклиновский районный суд приговорил Шаповалова к 10 годам заключения, а также с него взыскали 2,5 миллиона рублей. Защитник осужденного обжаловал это решение.

В результате фигуранту смягчили наказание и назначили 9 лет 11 месяцев колонии.

Ранее стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону.

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