Юрист Габович рассказал о новых правилах призыва в 2023 году в Ростове

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Юрист подчеркивает, что в осенний призыв с 1 октября 2023 года призывать будут мужчин от 18 до 27 лет. Призывной возраст до 30 лет, по словам эксперта, поднимется только с 1 января 2024 года.
Повестки военный комиссариат будет направлять традиционно, в письменной форме, заказным письмом по почте, с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания военнообязанного.
«Также, повестки могут вручить лично работники военного комиссариата, руководители или иные ответственные должностные лица по месту учебы или работы призывника», — отмечает Антон Габович.
Собеседник разъясняет, что при вручении, призывник ставит свою подпись на отрывном корешке повестки. Этот корешок возвращается в военный комиссариат.
«Но если гражданин отказался от вручения повестки, которая направлена по почте или вручена лично — такая повестка будет считаться врученной в день отказа», — говорит юрист.
Спикер добавляет, что за уклонение от призыва без законных для освобождения оснований предусмотрена ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей.
«В законодательстве содержится информация о дублировании повесток в электронной форме. То есть помимо письменной формы, повестки могут размещать в личном кабинете на едином портале госуслуг и в специальном реестре воинского учета. Но данное нововведение будет полноценно возможным с 1 апреля 2024 года. Сейчас указанные ресурсы только формируются», — резюмирует Габович.