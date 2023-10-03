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Published Сегодня, 12:35

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Юрист Габович рассказал о новых правилах призыва в 2023 году в Ростове

Юрист Габович рассказал о новых правилах призыва в 2023 году в Ростове

3 октября 2023, 12:35
Фото: Midjourney
Юрист Габович рассказал о новых правилах призыва в 2023 году в Ростове
Срок службы для всех призывников, которые в Ростовской области будут призваны с 1 октября 2023 года, составит 12 месяцев, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что в осенний призыв с 1 октября 2023 года призывать будут мужчин от 18 до 27 лет. Призывной возраст до 30 лет, по словам эксперта, поднимется только с 1 января 2024 года.

Повестки военный комиссариат будет направлять традиционно, в письменной форме, заказным письмом по почте, с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания военнообязанного.

«Также, повестки могут вручить лично работники военного комиссариата, руководители или иные ответственные должностные лица по месту учебы или работы призывника», — отмечает Антон Габович.

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Собеседник разъясняет, что при вручении, призывник ставит свою подпись на отрывном корешке повестки.Собеседник разъясняет, что при вручении, призывник ставит свою подпись на отрывном корешке повестки.
Собеседник разъясняет, что при вручении, призывник ставит свою подпись на отрывном корешке повестки.
Фото: 1MI

Собеседник разъясняет, что при вручении, призывник ставит свою подпись на отрывном корешке повестки. Этот корешок возвращается в военный комиссариат.

«Но если гражданин отказался от вручения повестки, которая направлена по почте или вручена лично — такая повестка будет считаться врученной в день отказа», — говорит юрист.

Спикер добавляет, что за уклонение от призыва без законных для освобождения оснований предусмотрена ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей.

«В законодательстве содержится информация о дублировании повесток в электронной форме. То есть помимо письменной формы, повестки могут размещать в личном кабинете на едином портале госуслуг и в специальном реестре воинского учета. Но данное нововведение будет полноценно возможным с 1 апреля 2024 года. Сейчас указанные ресурсы только формируются», — резюмирует Габович.

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