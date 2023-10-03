Юрист Габович рассказал о новых правилах призыва в 2023 году в Ростове

«В законодательстве содержится информация о дублировании повесток в электронной форме. То есть помимо письменной формы, повестки могут размещать в личном кабинете на едином портале госуслуг и в специальном реестре воинского учета. Но данное нововведение будет полноценно возможным с 1 апреля 2024 года. Сейчас указанные ресурсы только формируются», — резюмирует Габович.