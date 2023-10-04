Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» решила повысить цены на бургеры на 10%. Решение это обосновали ростом ставок НДС на эти изделия с 10% до 20%.
Сейчас в Ростове бургеры «Вкусно — и точка» подорожали на 3-7 рублей. Например, согласно данным сервиса «Яндекс. Еда», гамбургер сейчас обойдется в 68 рублей, а чизбургер — в 82 рубля, чикенбургер же стоит 65 рублей.
При этом подорожания бургеров в Burger King и KFC в связи с ростом ставок НДС пока не зафиксировано.
Напомним, в Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году.