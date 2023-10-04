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Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове из-за роста на них НДС

Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове

4 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове из-за роста на них НДС
Из-за роста НДС в сети ресторанов «Вкусно — и точка» в Ростове подорожали бургеры, сообщили пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» решила повысить цены на бургеры на 10%. Решение это обосновали ростом ставок НДС на эти изделия с 10% до 20%.

Сейчас в Ростове бургеры «Вкусно — и точка» подорожали на 3-7 рублей. Например, согласно данным сервиса «Яндекс. Еда», гамбургер сейчас обойдется в 68 рублей, а чизбургер — в 82 рубля, чикенбургер же стоит 65 рублей.

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При этом подорожания бургеров в Burger King и KFC в связи с ростом ставок НДС пока не зафиксировано.

Напомним, в Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году.

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