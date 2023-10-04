Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове

Сейчас в Ростове бургеры «Вкусно — и точка» подорожали на 3-7 рублей. Например, согласно данным сервиса «Яндекс. Еда», гамбургер сейчас обойдется в 68 рублей, а чизбургер — в 82 рубля, чикенбургер же стоит 65 рублей.