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Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области

Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области

4 октября 2023, 08:36
Фото: 1MI
Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области
В Ростовской области резко выросло количество людей, попавших в больницу из-за коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус».

С 18 по 24 сентября госпитализировали пять человек с подтвержденным диагнозом. А с 25 сентября по 1 октября — 22 пациентов.

Растет и заболеваемость коронавирусом, только за последнюю неделю подтвердили 181 случай. За это время никто не умер от COVID-19.

В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса
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Добавим, что с начала пандемии в Ростовской области подтвердили 457 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 11 тысяч граждан. Выздоровели за этот период 446 тысяч человек.

Ранее в Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Коронавирус#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вакцина#Заболеваемость#Пандемия#Госпитализация
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