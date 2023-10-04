Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
С 18 по 24 сентября госпитализировали пять человек с подтвержденным диагнозом. А с 25 сентября по 1 октября — 22 пациентов.
Растет и заболеваемость коронавирусом, только за последнюю неделю подтвердили 181 случай. За это время никто не умер от COVID-19.
Добавим, что с начала пандемии в Ростовской области подтвердили 457 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 11 тысяч граждан. Выздоровели за этот период 446 тысяч человек.
Ранее в Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.