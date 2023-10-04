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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Диетолог рассказала, какую кашу стоит выбирать пожилым людям

Диетолог рассказала, какую кашу стоит выбирать пожилым людям

4 октября 2023, 15:26
Фото: 1MI
NEWS.ru выяснил у диетолога Елены Соломатиной, какая каша является самой полезной для пожилых людей. Речь идет о гречке, которая содержит много клетчатки и способствует выводу токсинов из организма. По словам эксперта, эта каша профилактирует диабет, заболевания сердца и сосудов, гипертонию.

Как сообщает NEWS.ru, в такой крупе также содержится много магния, что позволяет укрепить сердце и сосуды.

Клетчатка помогает вывести излишек сахара и дает чувство сытости надолго. Магний полезен для укрепления костной системы и здоровья зубов, что крайне важно для пожилых людей, он расслабляет сосудистую стенку и помогает регулировать давление при гипертонии, способствует перистальтике кишечника, снижает нервозность.

Собеседница издания отметила, что в гречке также содержится много рутина, который служит для улучшения капиллярного кровообращения.

#Общество
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