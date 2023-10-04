Диетолог рассказала, какую кашу стоит выбирать пожилым людям

NEWS.ru выяснил у диетолога Елены Соломатиной, какая каша является самой полезной для пожилых людей. Речь идет о гречке, которая содержит много клетчатки и способствует выводу токсинов из организма. По словам эксперта, эта каша профилактирует диабет, заболевания сердца и сосудов, гипертонию.

Как сообщает NEWS.ru, в такой крупе также содержится много магния, что позволяет укрепить сердце и сосуды. Клетчатка помогает вывести излишек сахара и дает чувство сытости надолго. Магний полезен для укрепления костной системы и здоровья зубов, что крайне важно для пожилых людей, он расслабляет сосудистую стенку и помогает регулировать давление при гипертонии, способствует перистальтике кишечника, снижает нервозность. Собеседница издания отметила, что в гречке также содержится много рутина, который служит для улучшения капиллярного кровообращения.