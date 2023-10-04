Для детей и родителей создали игру о безопасности в Интернете

В основе сюжета игры-раннера находятся правила безопасного общения и онлайн-шопинга: важно общаться в защищенных каналах, не переводить предоплату, не сообщать личные данные и информацию о платежных счетах. Во время прохождения уровней главный герой преодолевает препятствия и сражается с противниками, а также находит волшебные предметы и получает подсказки от помощников. При этом он вспоминает эти правила, изучает технологии, которые помогают обеспечить свою безопасность в интернете, и учится использовать их.