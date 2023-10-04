Для детей и родителей создали игру о безопасности в Интернете

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Игра получила название «Стражи Авито», она предусмотрена для трех возрастных категорий — детей, подростков и взрослых. Об этом стало известно в рамках старта «Цифрового диктанта».
Игру уже успели продемонстрировать, в том числе во время родительского форума о цифровой безопасности в лагере «Орленок». Интересно, что в процессе участвовали олимпиадники: студенты, а также учащиеся школ. Они занимались созданием персонажей, тестировали игру, давали комментарии относительно сценария.
Согласно сюжету, главный герой оказывается в сказочном пространстве, а его главной задачей становится помощь местным жителям. Ему придется побеждать злодеев и использовать для этого технологии и правила безопасности.
Игроку необходимо также добывать артефакты, в которых содержатся ценные знания о правилах и технологиях цифровой гигиены. Для закрепления полученных знаний в конце каждого уровня нужно пройти квиз.
В основе сюжета игры-раннера находятся правила безопасного общения и онлайн-шопинга: важно общаться в защищенных каналах, не переводить предоплату, не сообщать личные данные и информацию о платежных счетах. Во время прохождения уровней главный герой преодолевает препятствия и сражается с противниками, а также находит волшебные предметы и получает подсказки от помощников. При этом он вспоминает эти правила, изучает технологии, которые помогают обеспечить свою безопасность в интернете, и учится использовать их.
Всего разработали три версии игры в одном стиле — для детей от 6 до 11 лет, подростков в возрасте от 12 до 18 лет и взрослых, которым 18 лет и более. На данный момент каждая версия имеет три уровня сложности, но создатели обещают продолжать развивать «Стражей Авито» в будущем, добавляя новые игровые ситуации и расширяя знания игроков о безопасности в Интернете.
К подготовке игры привлекли школьников и студентов-олимпиадников, изучающих и уже занимающихся разработкой игр на разных платформах. Они взяли на себя процесс тестирования, находили ошибки, а также давали рекомендации к механикам уровней и созданию персонажей.
Директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев рассказал, что компания уже запускала раннер, обучающий правилам безопасности, в Telegram, и он имел успех. Теперь запустили новую игру, которая стала еще интереснее и сложнее. Поэтому для ее прохождения важно быть внимательными, а также запомнить правила и ответить на вопрос квиза. В будущем «Стражи Авито» будут дополнительно развиваться и усложняться.
Авито много вкладывается в развитие цифровой грамотности. Топ-менеджмент компании отмечает, что этот вопрос очень важен в современном обществе. По словам управляющего партнера по развитию бизнеса Авито Ивана Гуза, в Интернете он не раскрывает личные данные и пользуется только безопасными сервисами для проведения сделок. Эти же правила он стремится донести и до каждого пользователя интернет-сервисов.
Для прохождения игры нужно зайти на сайт и авторизоваться.
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