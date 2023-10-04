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Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону

Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону

4 октября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассматривают вопрос строительства дублера дороги на левом берегу реки Дон, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.

Он рассказал «Интерфаксу», что сейчас рассматривается вариант создания дороги эстакадного типа. Это позволит сэкономить бюджетные деньги, так как не придется заниматься переустройством коммуникаций и выкупом участков.

Финансирование будет определено после подготовки проектных решений и уточнения стоимости работ.

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Кроме этого, по словам Окунева, также планируется расширить улицу Левобережную до четырех полос. Это позволит разделить движение автомобилей, движущихся в разных направлениях, а также сформировать транспортные связи. Это, в свою очередь, создаст условия для комплексного развития прилегающих территорий.

«Развитие этих территорий уже является реальностью, а не только будущим. Нам необходимо оперативно решить все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности этих развивающихся территорий», — подчеркнул Окунев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года.

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