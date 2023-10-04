Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Он рассказал «Интерфаксу», что сейчас рассматривается вариант создания дороги эстакадного типа. Это позволит сэкономить бюджетные деньги, так как не придется заниматься переустройством коммуникаций и выкупом участков.
Финансирование будет определено после подготовки проектных решений и уточнения стоимости работ.
Кроме этого, по словам Окунева, также планируется расширить улицу Левобережную до четырех полос. Это позволит разделить движение автомобилей, движущихся в разных направлениях, а также сформировать транспортные связи. Это, в свою очередь, создаст условия для комплексного развития прилегающих территорий.
«Развитие этих территорий уже является реальностью, а не только будущим. Нам необходимо оперативно решить все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности этих развивающихся территорий», — подчеркнул Окунев.
Ранее стало известно, что в Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года.