Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону

Кроме этого, по словам Окунева, также планируется расширить улицу Левобережную до четырех полос. Это позволит разделить движение автомобилей, движущихся в разных направлениях, а также сформировать транспортные связи. Это, в свою очередь, создаст условия для комплексного развития прилегающих территорий.