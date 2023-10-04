«Единая Россия» организовала всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Участие в конкурсе «30 лет Конституции России — проверь себя!» возможно для всех желающих старше 18 лет. Конкурс проводится онлайн на сайте constitution.er.ru.
Участникам предстоит ответить на 10 случайно выбранных вопросов об основах Конституции. У каждого будет 10 минут на прохождение теста. Победителей определят среди тех, кто правильно ответил на все вопросы за минимальное время. Они получат ценные призы, а каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат. Об этом сообщил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома «Единой России, » в ходе ВКС с представителями региональных отделений партии.
Кроме того, в рамках инициативы «Единой России» в регионах будут проведены более 600 мероприятий, посвященных Конституции. Среди них викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, тематические экскурсии и многое другое. Также запланирована серия уроков «Разговоры о важном» для старшеклассников и лекции для студентов вузов, посвященные основам Конституции.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что проект, связанный с 30-летием Конституции, имеет просветительский характер и направлен на донесение до людей содержания нового социального законодательства, чтобы они могли в полной мере пользоваться мерами поддержки, сообщает er.ru.
Итоги онлайн-конкурса будут подведены до 30 ноября, а награждение победителей запланировано на декабрь.