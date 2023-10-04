«Единая Россия» организовала всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ

Участникам предстоит ответить на 10 случайно выбранных вопросов об основах Конституции. У каждого будет 10 минут на прохождение теста. Победителей определят среди тех, кто правильно ответил на все вопросы за минимальное время. Они получат ценные призы, а каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат. Об этом сообщил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома «Единой России, » в ходе ВКС с представителями региональных отделений партии.