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Еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону

Еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону

4 октября 2023, 09:45
Фото: Eestroff/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону
В Ростовской области суд вынес решение по делу о продукции Good Food, которой отравились десятки человек, говорится в документах регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее на 90 суток приостановили работу цеха по производству кулинарных изделий компании Good Food. Тогда дело об административном правонарушении возбудили в отношении бизнесмена Кухарева.

Причиной стало то, что десятки людей отравились наборами правильного питания. По данным фактам завели также уголовное дело.

В Ростове-на-Дону суд не разрешил открыть цех в Good Food после массового отравления
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Сейчас суд удовлетворил исковые требования управления и признал, что бизнесмен нарушил санитарно-эпидемиологические нормы. А размещенную в Интернете информацию о том, что он продает правильное и здоровое питание, признали недостоверной.

Бизнесмена обязали опубликовать в СМИ сведения об этом решении суда.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
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