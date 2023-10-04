Еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Ранее на 90 суток приостановили работу цеха по производству кулинарных изделий компании Good Food. Тогда дело об административном правонарушении возбудили в отношении бизнесмена Кухарева.
Причиной стало то, что десятки людей отравились наборами правильного питания. По данным фактам завели также уголовное дело.
Сейчас суд удовлетворил исковые требования управления и признал, что бизнесмен нарушил санитарно-эпидемиологические нормы. А размещенную в Интернете информацию о том, что он продает правильное и здоровое питание, признали недостоверной.
Бизнесмена обязали опубликовать в СМИ сведения об этом решении суда.