ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников Норманна

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Он рассказал «Матч ТВ», что клуб обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд. Какие именно требования у заявителя, не раскрывается.
Напомним, что Норманн стал играть за «Ростов» с 2019 года, а в сентябре 2022 года перешел на правах аренды в «Динамо». Однако в августе он заявил о расторжении контрактов и покинул Россию.
Telegram-каналы писали, что Норманн испугался прилетевших в комплекс «Москва-сити» беспилотников. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 миллиона рублей долгов за коммуналку.