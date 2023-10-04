rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна

ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников Норманна

4 октября 2023, 07:20
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна
Футбольный клуб «Ростов» обратился в суд по делу игрока Матиаса Норманна, который покинул Россию, сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Он рассказал «Матч ТВ», что клуб обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд. Какие именно требования у заявителя, не раскрывается.

Напомним, что Норманн стал играть за «Ростов» с 2019 года, а в сентябре 2022 года перешел на правах аренды в «Динамо». Однако в августе он заявил о расторжении контрактов и покинул Россию.

Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
Узнать подробнее

Telegram-каналы писали, что Норманн испугался прилетевших в комплекс «Москва-сити» беспилотников. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 миллиона рублей долгов за коммуналку.

Читайте также:
Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»ФК «Ростов» не смог победить «Урал» в домашнем матче 29 сентябряФК «Ростов» вничью сыграл с ЦСКА на домашней арене 24 сентября
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Долги#Жалоба#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Аренда#Официальная информация#Требования#Игрок#Динамо#Москва-сити
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25