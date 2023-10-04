Как сделать ногти здоровыми

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Скорость роста ногтей у каждого человека индивидуальна, но в среднем она составляет около 3 мм в месяц для здорового человека. Полное обновление ногтей на руках происходит примерно раз в полгода, на ногах — раз в год, пишет RuNews24.Ru. У пожилых, больных или ослабленных болезнью людей рост ногтей замедляется.
Если ногтей были повреждены или поражены грибком, то уходовые процедуры будут недостаточными, необходимо пройти курс восстановления на пораженных участках. Если же проблема лишь эстетическая, то есть несколько советов, как ее исправить.
Увлажнение необходимо не только для кожи рук, но и для ногтей. Чем чаще они подвергаются воздействию грубой хлорированной воды, тем слабее становятся. Поэтому стоит приобрести качественный крем, объединяющий увлажнение и питание, и наносить его минимум раз в день. Еще лучше — после каждого мытья рук.
Если в моменты стресса вы начинаете грызть ногти или окружающую кожу, есть риск сделать ногтевую пластину очень хрупкой и ломкой. И хотя от этой привычки сложно избавиться, нужно постараться, чтобы у ногтей был шанс вырасти здоровыми и крепкими.
Важно правильно делать маникюр. Хорошо, что сегодня женщины могут делать красивый маникюр у мастера всего раз в пару недель, чтобы потом ходить с красивыми ухоженными ногтями. Однако, женщины дома часто злоупотребляют полировкой ногтей, что значительно истончает их. Необходимо делать полировку реже, но это не означает, что ее нужно полностью забыть. Кутикулу же многие эксперты советуют не трогать, поскольку она защищает ногтевой матрикс от инфекций и травм.
Существует огромный выбор разных уходовых средств, включая масло для кутикулы и масло для укрепления ногтей. Они содержат питательные элементы, которые смягчают кутикулу или делают ногтевую пластину крепче, а главное — стимулируют здоровый рост ногтей.
Не стоит отращивать слишком длинные ногти ради модных трендов, поскольку они не всегда практичны в повседневной жизни. Они могут причинять неудобства при выполнении обычных задач. Кроме того, чем длиннее ноготь, тем больше нагрузки на его основание, что увеличивает шансы на его слом.
Правильное питание также важно. Организм функционирует на тех питательных веществах, которые мы получаем из пищи. И от них зависит наше здоровье. Ногти — часть нашего организма. Если им не хватает кальция, железа или цинка, они становятся хрупкими и ломкими. Недостаток белка делает их тонкими и подверженными трещинам. Так что сбалансированное питание является гарантией крепких и здоровых ногтей для каждого человека, так же как и для всего организма в целом.