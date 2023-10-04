Как сделать ногти здоровыми

Правильное питание также важно. Организм функционирует на тех питательных веществах, которые мы получаем из пищи. И от них зависит наше здоровье. Ногти — часть нашего организма. Если им не хватает кальция, железа или цинка, они становятся хрупкими и ломкими. Недостаток белка делает их тонкими и подверженными трещинам. Так что сбалансированное питание является гарантией крепких и здоровых ногтей для каждого человека, так же как и для всего организма в целом.