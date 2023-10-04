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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области

Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области

4 октября 2023, 10:14
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области
В Ростовской области пострадал один человек после столкновения четырех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в Красносулинском районе, где водитель грузовика Man не справился с управлением. Из-за этого он врезался в «КамАЗ», который сломался и стоял на обочине.

После этого иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с Volvo и еще одним грузовиком Mercedes. Водитель последнего автомобиля получил травмы, его доставили в больницу.

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Авария произошла в Красносулинском районе, где водитель грузовика Man не справился с управлением. Авария произошла в Красносулинском районе, где водитель грузовика Man не справился с управлением.
Авария произошла в Красносулинском районе, где водитель грузовика Man не справился с управлением.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

«В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в управлении.

Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.

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