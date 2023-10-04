Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Авария произошла в Красносулинском районе, где водитель грузовика Man не справился с управлением. Из-за этого он врезался в «КамАЗ», который сломался и стоял на обочине.
После этого иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с Volvo и еще одним грузовиком Mercedes. Водитель последнего автомобиля получил травмы, его доставили в больницу.
«В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в управлении.
Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.