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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Жители Ростовской области сообщили о звуках взрыва и белых полосах в небе

«Мы рядом с СВО»: глава Гукова Гиренко объяснил грохот и инверсионные следы в небе

4 октября 2023, 13:59
Фото: mil.ru
Жители Ростовской области сообщили о звуках взрыва и белых полосах в небе

Жители Гукова сообщили о звуках взрыва и белых полосах в небе

Звуки взрывов слышали сегодня днем жители Гукова Ростовской области, об этом они рассказали в социальных сетях.

Жители Гукова Ростовской области сообщили о звуках взрыва сегодня днем. Грохот был настолько мощным, что в домах дрожали окна, а у машин срабатывали сигнализации. После взрывов в небе появились характерные длинные белые полосы. Они были видны из разных точек города.

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Глава администрации Гукова Евгений Гриненко ответил в социальных сетях местным жителям, что информация о происхождении грохота уточняется. «Мы находимся в непосредственной близости к зоне СВО. […] Прошу всех сохранять спокойствие! На территории города Гуково причины для беспокойства отсутствуют», — заверяет чиновник.

Других официальных подробностей инцидента пока не поступало.

Информация уточняется.

Ранее жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево из-за съемок фильма о Великой Отечественной войне.

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