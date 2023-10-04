«Мы рядом с СВО»: глава Гукова Гиренко объяснил грохот и инверсионные следы в небе

Жители Гукова Ростовской области сообщили о звуках взрыва сегодня днем. Грохот был настолько мощным, что в домах дрожали окна, а у машин срабатывали сигнализации. После взрывов в небе появились характерные длинные белые полосы. Они были видны из разных точек города.