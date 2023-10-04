«Мы рядом с СВО»: глава Гукова Гиренко объяснил грохот и инверсионные следы в небе

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Жители Гукова Ростовской области сообщили о звуках взрыва сегодня днем. Грохот был настолько мощным, что в домах дрожали окна, а у машин срабатывали сигнализации. После взрывов в небе появились характерные длинные белые полосы. Они были видны из разных точек города.
Глава администрации Гукова Евгений Гриненко ответил в социальных сетях местным жителям, что информация о происхождении грохота уточняется. «Мы находимся в непосредственной близости к зоне СВО. […] Прошу всех сохранять спокойствие! На территории города Гуково причины для беспокойства отсутствуют», — заверяет чиновник.
Других официальных подробностей инцидента пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево из-за съемок фильма о Великой Отечественной войне.