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Updated Сегодня, 04:55

На Украине заявили о конфискации продукции «Роствертола» на сумму $5,5 млн

На Украине заявили о конфискации продукции «Роствертола» на сумму $5,5 млн

4 октября 2023, 04:50
Фото: 1MI
На Украине решили конфисковать продукцию работающего в Ростовской области предприятия «Роствертол», сообщает ТАСС.

По информации издания, речь идет о комплектующих для систем управления боевыми вертолетами. Их сделало одно из львовских предприятий по заказу ростовского завода.

«Продукцию российского завода передадут по судебному иску. Стоимость партии составляет около 5,5 миллиона долларов», — пишет издание.

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Отмечается, что иск удовлетворил Высший антикоррупционный суд. Издание уточнило, что СБУ хочет добиться передачи технологий для создания вооружения для армии Украины.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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