На Украине заявили о конфискации продукции «Роствертола» на сумму $5,5 млн

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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По информации издания, речь идет о комплектующих для систем управления боевыми вертолетами. Их сделало одно из львовских предприятий по заказу ростовского завода.
«Продукцию российского завода передадут по судебному иску. Стоимость партии составляет около 5,5 миллиона долларов», — пишет издание.
Отмечается, что иск удовлетворил Высший антикоррупционный суд. Издание уточнило, что СБУ хочет добиться передачи технологий для создания вооружения для армии Украины.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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