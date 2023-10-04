Набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Вакансию опубликовала «Ростовская транспортная компания». В обязанности сотрудника будут входить управление электробусом и содержание транспорта в чистоте.
Для трудоустройства потребуются права категории D и опыт вождения от года. Чтобы подтвердить свои навыки, водителю нужно будет отработать на автобусных пассажирских маршрутах.
Сотруднику пообещали гибкий график и зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей.
Ранее водители автобусов в донской столице рассказали, что увольняются из-за переработок и отсутствия туалетов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.