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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове

Набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове

4 октября 2023, 13:33
Фото: Midjourney
Набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове
В Ростове-на-Дону приглашают на работу водителя электробуса, которому готовы платить до 120 тысяч рублей, говорится на сайте по поиску работы.

Вакансию опубликовала «Ростовская транспортная компания». В обязанности сотрудника будут входить управление электробусом и содержание транспорта в чистоте.

Для трудоустройства потребуются права категории D и опыт вождения от года. Чтобы подтвердить свои навыки, водителю нужно будет отработать на автобусных пассажирских маршрутах.

Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения
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Сотруднику пообещали гибкий график и зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей.

Ранее водители автобусов в донской столице рассказали, что увольняются из-за переработок и отсутствия туалетов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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