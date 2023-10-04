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Недвижимость разорившегося ростовского олигарха Варшавского пытаются продать с молотка

Недвижимость разорившегося ростовского олигарха пустят с молотка за 247 млн руб

4 октября 2023, 16:39
Фото: Pxhere.com
Недвижимость разорившегося ростовского олигарха Варшавского пытаются продать с молотка
Московскую недвижимость разорившегося ростовского олигарха Вадима Варшавского пытаются продать с молотка, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В Москве на торгах пытаются продать элитную недвижимость разорившегося ростовского олигарха, экс-владельца РЭМЗа Вадима Варшавского. Речь идет о двух помещениях в здании в Хамовниках, недалеко от Кремля.

Площадь первого составляет 215 квадратных метров, а второго — 301 квадратный метр. Общая сумма недвижимости оценивается в 247 миллионов рублей.

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Назначение помещений в документах о проведении торгов не уточняется.

Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов. Позже ему назначили еще семь лет за мошенничество. Сейчас бывший олигарх признан банкротом и находится в тюрьме.

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