Недвижимость разорившегося ростовского олигарха пустят с молотка за 247 млн руб

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Москве на торгах пытаются продать элитную недвижимость разорившегося ростовского олигарха, экс-владельца РЭМЗа Вадима Варшавского. Речь идет о двух помещениях в здании в Хамовниках, недалеко от Кремля.
Площадь первого составляет 215 квадратных метров, а второго — 301 квадратный метр. Общая сумма недвижимости оценивается в 247 миллионов рублей.
Назначение помещений в документах о проведении торгов не уточняется.
Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов. Позже ему назначили еще семь лет за мошенничество. Сейчас бывший олигарх признан банкротом и находится в тюрьме.