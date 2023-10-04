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Онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице

Онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице

4 октября 2023, 17:30
Фото: pxhere.com
Онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о деле жительницы Ростовской области, которой врачи порвали кишечник, сообщили в пресс-службе Следкома.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании травмирования врачами кишечника жительницы Ростовской области. По факту инцидента в 2020 году проводилась проверка, однако врач не понес наказания. Об обстоятельствах и причинах принятого процессуального решения Бастрыкину доложит глава СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде.

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1рнд пишет, что сам инцидент произошел в 2020 году в онкодиспансере в Шахтах. Там 54-летнюю пациентку отправили на исследование кишечника методом колоноскопии. После процедуры она отправилась домой. Несколько часов спустя женщину госпитализировали с сильной болью в животе.

Выяснилось, что во время колоноскопии пациентке порвали кишечник. К счастью, ее успели во время прооперировать. После этого женщина обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Единственное, чего смогла добиться пациентка, это компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

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