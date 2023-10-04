Онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице

Выяснилось, что во время колоноскопии пациентке порвали кишечник. К счастью, ее успели во время прооперировать. После этого женщина обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Единственное, чего смогла добиться пациентка, это компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.