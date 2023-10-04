Основателю русской политологии Чичерину открыли памятник в Тамбове

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Инициатором установки монумента выступил юрист и политический эксперт Алексей Пучнин. По его словам, Чичерин был разносторонним и даже универсальным человеком, которого помимо юриспруденции интересовали политология, история, социология и не только. Его книги можно найти в библиотеках ведущих мировых вузов.
Именно Борис Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он был сторонником развития гражданского общества и плодотворного диалога центральной власти и местного самоуправления. Возможно, поэтому его не принял ни один лагерь — для либералов он был слишком консервативен, а для консерваторов излишне либерален, пишут novostivolgograda.ru.
Пучнин отметил, что Чичерин должен занять почётное место в истории России, причём не только как правовед. Именно Чичерин за 25 лет до Нильса Бора описал сложную структуру атома. Высоко ценил Бориса Николаевича и великий химик Менделеев. Именно он рекомендовал Чичерина к избранию почетным членом Русского физико-химического общества. Это был уникальный человек, который преуспевал везде.
Алексей Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову за помощь в установке монумента.
В свою очередь Егоров заявил, что Тамбовская земля — родина многих великих русских людей. Также он акцентировал внимание на том, что памятник весьма символично открылся именно в день образования Тамбовской области.
Сообщается, что памятник Борису Чичерину создавался в течение 15 лет. Сейчас произведение скульптора Виктора Острикова украшает центр Тамбова.