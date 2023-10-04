Основателю русской политологии Чичерину открыли памятник в Тамбове

Пучнин отметил, что Чичерин должен занять почётное место в истории России, причём не только как правовед. Именно Чичерин за 25 лет до Нильса Бора описал сложную структуру атома. Высоко ценил Бориса Николаевича и великий химик Менделеев. Именно он рекомендовал Чичерина к избранию почетным членом Русского физико-химического общества. Это был уникальный человек, который преуспевал везде.