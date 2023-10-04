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Основателю русской политологии Чичерину открыли памятник в Тамбове

Основателю русской политологии Чичерину открыли памятник в Тамбове

4 октября 2023, 10:49
Фото: АП
Недавно в Тамбове был открыт первый в России памятник русскому правоведу, основоположнику отечественного конституционного права Борису Чичерину.
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей Пучнин
Фото: АП

Инициатором установки монумента выступил юрист и политический эксперт Алексей Пучнин. По его словам, Чичерин был разносторонним и даже универсальным человеком, которого помимо юриспруденции интересовали политология, история, социология и не только. Его книги можно найти в библиотеках ведущих мировых вузов.

Именно Борис Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он был сторонником развития гражданского общества и плодотворного диалога центральной власти и местного самоуправления. Возможно, поэтому его не принял ни один лагерь — для либералов он был слишком консервативен, а для консерваторов излишне либерален, пишут novostivolgograda.ru.

Пучнин отметил, что Чичерин должен занять почётное место в истории России, причём не только как правовед. Именно Чичерин за 25 лет до Нильса Бора описал сложную структуру атома. Высоко ценил Бориса Николаевича и великий химик Менделеев. Именно он рекомендовал Чичерина к избранию почетным членом Русского физико-химического общества. Это был уникальный человек, который преуспевал везде.

Алексей Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову за помощь в установке монумента.

В свою очередь Егоров заявил, что Тамбовская земля — родина многих великих русских людей. Также он акцентировал внимание на том, что памятник весьма символично открылся именно в день образования Тамбовской области.

Сообщается, что памятник Борису Чичерину создавался в течение 15 лет. Сейчас произведение скульптора Виктора Острикова украшает центр Тамбова.

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