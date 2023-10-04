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Published Сегодня, 08:21

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Танковым снарядом могли ударить по машине с ростовским депутатом Бородаем

По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд

4 октября 2023, 08:21
Фото: t.me/borodaioficial
Танковым снарядом могли ударить по машине с ростовским депутатом Бородаем
По автомобилю депутата Госдумы от Ростовской области Александра Бородая нанесли удар в зоне СВО, говорится на сайте парламентария.

Согласно данным сайта, один из участников СВО с позывным «Ратибор» рассказал, что украинские войска их подкараулили. Он добавил, что бойцы находились на линии боевого соприкосновения несколько часов, а в это время «срисовали» машину, после чего ее ожидали.

По его словам, атаковать могли танковым снарядом или сбросить с беспилотника.

«В машине, помимо Александра Бородая, также находились водитель и заместитель комбрига с позывным „Араб“. Его ранило сильнее всего, а у меня оказалось легкое осколочное ранение», — говорится на сайте со ссылкой на слова «Ратибора».

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Он добавил, что через 10 минут они дошли до промежуточной точки и им оказали помощь медики.

Ранее депутат Александр Бородай рассказал о потерях ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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