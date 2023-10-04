По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Согласно данным сайта, один из участников СВО с позывным «Ратибор» рассказал, что украинские войска их подкараулили. Он добавил, что бойцы находились на линии боевого соприкосновения несколько часов, а в это время «срисовали» машину, после чего ее ожидали.
По его словам, атаковать могли танковым снарядом или сбросить с беспилотника.
«В машине, помимо Александра Бородая, также находились водитель и заместитель комбрига с позывным „Араб“. Его ранило сильнее всего, а у меня оказалось легкое осколочное ранение», — говорится на сайте со ссылкой на слова «Ратибора».
Он добавил, что через 10 минут они дошли до промежуточной точки и им оказали помощь медики.
Ранее депутат Александр Бородай рассказал о потерях ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.