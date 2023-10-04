По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд

Согласно данным сайта, один из участников СВО с позывным «Ратибор» рассказал, что украинские войска их подкараулили. Он добавил, что бойцы находились на линии боевого соприкосновения несколько часов, а в это время «срисовали» машину, после чего ее ожидали.