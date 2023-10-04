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Уполномоченный по правам человека разберется в скандале с психбольницей под Ростовом

Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице

4 октября 2023, 10:58
Фото: James Heilman, MD/cc by sa 4.0/wiki
Уполномоченный по правам человека разберется в скандале с психбольницей под Ростовом
На публикацию RostovGazeta о принудительном пребывании и лечении в психбольнице ростовчанки Светланы Говоровой поступила реакция от уполномоченного по правам человека в Ростовской области Анатолия Харьковского.

Напомним, что, по словам общественников, ростовчанку Светлану Говорову после ссоры с мужем принудительно удерживают, а с недавних пор и лечат в Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».

На данную публикацию отреагировал уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский.

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«В связи с выходом в СМИ публикации о якобы незаконном помещении Говоровой в Егорлыкский филиал государственного бюджетного учреждения Ростовской области „Психоневрологический диспансер“ мы направили в региональную прокуратуру запрос с просьбой организовать проверку фактов, изложенных в публикации», — сообщил Анатолий Харьковский.

Ранее RostovGazeta публиковала видео момента, когда Светлану Говорову увозили из дома.

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