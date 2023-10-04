Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, что, по словам общественников, ростовчанку Светлану Говорову после ссоры с мужем принудительно удерживают, а с недавних пор и лечат в Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».
На данную публикацию отреагировал уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский.
«В связи с выходом в СМИ публикации о якобы незаконном помещении Говоровой в Егорлыкский филиал государственного бюджетного учреждения Ростовской области „Психоневрологический диспансер“ мы направили в региональную прокуратуру запрос с просьбой организовать проверку фактов, изложенных в публикации», — сообщил Анатолий Харьковский.
Ранее RostovGazeta публиковала видео момента, когда Светлану Говорову увозили из дома.