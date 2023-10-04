Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Портал RG со ссылкой на администрацию Запорожской области объявил, что в России приступили к проектированию железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожье. Новая железная дорога пройдет вдоль Азовского моря, связывая Таганрог с Мариуполем, Бердянском, Милитополем и Джанкоем, эта дорога должна стать полноценной альтернативной существующим автомобильным трассам.
Строительством займется ФГУП «Железные дороги Новороссии», которое будет отвечать за логистику между регионами и обновление транспортного парка железной дороги.
Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан объявил, что строительство дороги займет несколько лет, поскольку пути проложат в степях без сложного рельефа. Единственным затруднением может стать выкуп участков под строительство у владельцев.
Ранее в Ростовской области изменили расписание электричек.