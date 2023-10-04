Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы

Портал RG со ссылкой на администрацию Запорожской области объявил, что в России приступили к проектированию железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожье. Новая железная дорога пройдет вдоль Азовского моря, связывая Таганрог с Мариуполем, Бердянском, Милитополем и Джанкоем, эта дорога должна стать полноценной альтернативной существующим автомобильным трассам.