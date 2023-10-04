rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Пять человек пострадали в аварии с шестью машинами в Ростовской области

Пять человек пострадали в аварии с шестью машинами в Ростовской области

4 октября 2023, 08:09
Фото: МЧС по Ростовской области
Пять человек пострадали в аварии с шестью машинами в Ростовской области
В Ростовской области ранения получили пять человек в массовой автоаварии, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в Миллеровском районе в среду, 4 октября. На трассе М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей, которые ехали в попутном направлении.

«Пострадали пять человек, их отправили в больницу на обследование. С дороги уже смыли оказавшееся здесь топливо», — уточнили в управлении.

Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее
Пять человек пострадали в аварии с шестью машинами в Ростовской области
Видео: МЧС по Ростовской области

Ранее стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.

Читайте также:
Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Больница#Авария#Происшествие#Спасатели#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Миллеровский район#Грузовик#Пострадавшие#Обследование
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25