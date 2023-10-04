Пять человек пострадали в аварии с шестью машинами в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Происшествие случилось в Миллеровском районе в среду, 4 октября. На трассе М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей, которые ехали в попутном направлении.
«Пострадали пять человек, их отправили в больницу на обследование. С дороги уже смыли оказавшееся здесь топливо», — уточнили в управлении.
Ранее стало известно о пострадавших в аварии с автобусом в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.