Пять лет «мусорной» реформы: с какими успехами «ЭКОГРАД-Н» на Дону отмечает юбилей

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
ООО «ЭКОГРАД-Н» создано десять лет назад. В ноябре 2017 года компания первой в Ростовской области подписала соглашение с региональным Министерством ЖКХ, взяв на себя обязательства организовать деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, «ЭКОГРАД-Н» первым на Дону получил статус регионального оператора. В этом статусе, с октября 2018 года компания приступила к выполнению новых обязанностей, задав в регионе старт реализации «мусорной» реформы.
Деятельность «ЭКОГРАД-Н» охватывает зону влияния Новочеркасского Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). В зону обслуживания входит 8 муниципальных образования области. Это города Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай и Аксайский район. А также районы Багаевский, Веселовский, Азовский и Кагальницкий.
«Сегодня в штате компании работает свыше 400 человек. Наш технический парк насчитывает более 100 единиц техники и 6 обособленных подразделений для обслуживания клиентов», — сообщает заместитель директора ООО «ЭКОГРАД-Н» Олег Бутримов.
Ежегодно объемы ТКО, образуемых населением, неуклонно растут. И если в 2019 году регоператором было собрано и вывезено свыше 1,4 тысяч кубических метров отходов, то в 2022 году этот показатель превысил 1,7 тысяч.
«Наша компания имеет достаточное количество мусоровозов, уборочной техники и сотрудников для ежедневного вывоза образуемого ТКО. В том числе и для совершения дополнительных рейсов в случаях сезонного роста объемов отходов» — подчеркивает Олег Бутримов.
По словам собеседника, только в одном Новочеркасске, ежедневно выходят на линии 22 единицы техники и более 50-ти сотрудников компании. Они обслуживают городские контейнерные площадки и улицы с бестарным способом вывоза отходов.
«Практически сразу же, приступив к выполнению своих обязанностей в качестве регоператора, одним из направлений нашего развития мы определили расширение и полное обновление парка современными и, преимущественно, отечественными мусоровозами», — отмечает Олег Бутримов.
Такие мусоровозы, по словам собеседника, позволяют работать с более удобными в эксплуатации и эстетически привлекательными пластиковыми евроконтейнерами. А на них сейчас переходят все собственники контейнерных площадок.
Мусоровозы «ЭКОГРАД-Н» оснащены навигационной системой ГЛОНАСС. Это позволяет с точностью до минуты отследить местонахождение каждой единицы специализированной техники, вести контроль за работой сотрудников.
Вывоз ТКО с контейнерных площадок территорий, как и бестарный способ сбора отходов, происходит согласно графиков, опубликованных на официальном сайте регионального оператора.
Однако, несмотря на все усилия и организацию дополнительных рейсов, региональный оператор регулярно сталкивается с возникновением свалочных очагов возле контейнерных площадок. Причин этому несколько.
Во-первых, недостаточное количество контейнеров, которое не рассчитано на фактическое число пользующихся ими людей. А во-вторых, возле контейнерных площадок люди все чаще размещают отходы, не относящиеся к твердым коммунальным. Например, строительный мусор, остатки от вырубки сухих деревьев и веток, автомобильные покрышки и многое другое.
«Особенно остро этот вопрос стоит на контейнерных площадках возле многоэтажных новостроек. Выход в этой ситуации может быть только один — отказаться принимать в эксплуатацию новые дома без оборудованной для ее жильцов контейнерной площадки», — делится мнением Олег Бутримов.
Одним из перспективных направлений в работе регионального оператора остается внедрение системы раздельного сбора отходов.
«Мы можем смело заявить, что уже сейчас наша работа дает первые положительные плоды», — подчеркивает Олег Бутримов.
В зоне деятельности «ЭКОГРАД-Н» сегодня размещено свыше 650 сеток для отдельного сбора пластика, объемы которого увеличились почти в три раза, в сравнении с прошлым годом.
«Интерес и активность жителей наших территорий растет не только в отношении сбора пластика, но и в целом, к системе раздельного сбора мусора.
Возможно, это долгожданный отклик от регулярных акций по раздельному сбору, которые мы проводим во всех городах зоны нашего влияния. С этого года мы запустили экоуроки в Новочеркасске, планируем запуск в Аксае», — уточняет Олег Бутримов.
В планах регоператора — открыть пункт раздельного сбора отходов в Новочеркасске. Это позволит горожанам сдавать вторсырье в удобное время.
Несмотря на то, что реформа по обращению с отходами реализуется уже пять лет, многие до сих пор не понимают — кто и за что отвечает в этой сфере.
«Мы постоянно сталкиваемся с заблуждением граждан о работе регионального оператора. Ведь многие ошибочно считают, что региональный оператор вправе решать все вопросы, связанные с мусором. А это не так», — сообщает Олег Бутримов.
Например, в «ЭКОГРАД-Н» нередко поступают жалобы на не оборудованные контейнерные площадки. Встречаются претензии по установке баков, по отсутствию реакции на несанкционированные свалки. А все это не входит в обязанности регоператора.
«Регулярно в СМИ, на своем сайте и в соцсетях, мы публикуем разъяснительную информацию для жителей о том, куда обращаться в случае возникновения тех или иных вопросов», — говорит Олег Бутримов.
По словам собеседника, специалисты ООО «ЭКОГРАД-Н» отрабатывают все поступающие от жителей обращения. Те вопросы и пожелания, которые не находятся в компетенции регионального оператора, передаются по назначению — в городские и районные администрации.
Несмотря на возникающие сложности, с которыми сталкиваются все регоператоры страны в сфере обращения с отходами, коллектив «ЭКОГРАД-Н» доволен достигнутыми результатами.
«Все возникающие проблемы мы стараемся оперативно решать. И останавливаться на достигнутом не собираемся», — комментирует Олег Бутримов.
В планах компании — продолжать работу по обновлению автопарка спецтехники и налаживанию логистических цепочек.
«Но самой главной задачей мы ставим организацию более плотного взаимодействия с населением и административными органами власти. Потому что только совместная работа всех звеньев в сфере обращения с отходами способна дать по настоящему эффективный результат», — резюмирует Олег Бутримов.