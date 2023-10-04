Пять лет «мусорной» реформы: с какими успехами «ЭКОГРАД-Н» на Дону отмечает юбилей

ООО «ЭКОГРАД-Н» создано десять лет назад. В ноябре 2017 года компания первой в Ростовской области подписала соглашение с региональным Министерством ЖКХ, взяв на себя обязательства организовать деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, «ЭКОГРАД-Н» первым на Дону получил статус регионального оператора. В этом статусе, с октября 2018 года компания приступила к выполнению новых обязанностей, задав в регионе старт реализации «мусорной» реформы.