РЭО начал отслеживать информацию об источниках образования ТКО в регионах России

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
В РЭО пояснили, что полученная информация будет вноситься в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), где оператором выступает РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.
«РЭО разработал шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также отметил, что заполнение шаблонов станет обязательным для всех регионов уже с декабря, после запуска ФГИС УТКО. По его словам, возможность сбора данных в единую систему сделает более прозрачной прослеживаемость за ТКО.
В РЭО добавили, что в перечень предоставляемых сведений войдут данные о категориях потребителей, количестве источников образования ТКО, расчетной массе в тоннах и расчетном объеме в кубометрах.
«РЭО приступает к рассылке шаблонов по субъектам РФ, чтобы они могли адаптироваться и заранее изучить шаблоны, — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. — То есть сейчас заполнение этих форм не обязательно, но крайне желательно, чтобы мы могли проверить, как работает система, а сами регионы привыкнуть к новому требованию».
На основании приказа Минприроды № 919 обязанность по передаче данных во ФГИС УТКО вводится с 1 декабря 2023 года. Передача сведений будет осуществляться региональными операторами и операторами по обращению с ТКО, а также органами исполнительной власти регионов РФ, местного самоуправления, РЭО.