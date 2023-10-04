РЭО начал отслеживать информацию об источниках образования ТКО в регионах России

«РЭО приступает к рассылке шаблонов по субъектам РФ, чтобы они могли адаптироваться и заранее изучить шаблоны, — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. — То есть сейчас заполнение этих форм не обязательно, но крайне желательно, чтобы мы могли проверить, как работает система, а сами регионы привыкнуть к новому требованию».