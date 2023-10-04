Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

Главными целями создания этого документа стали: всестороннее развитие железнодорожных перевозок между Россией и Узбекистаном в двустороннем и транзитном сообщении, реализация потенциала действующих и развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров для наращивания объемов международных перевозок грузов с использованием железнодорожной инфраструктуры сторон, развитие и внедрение лучших практик в сфере цифровизации, обмен опытом в области реформирования железнодорожного транспорта, помощь в области обучения и подготовки кадров.