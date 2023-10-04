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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Ростовчане заявили о гибели выпавшей из окна женщины

Ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины

4 октября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о гибели выпавшей из окна женщины
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала женщина и скончалась от полученных травм, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Военвед Ростов-на-Дону».

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на улице Таганрогской, 116/1. По их словам, из окна дома на одном из верхних этажей выпала женщина.

«Она упала на козырек и погибла. Ей был 51 год», — говорится в публикации. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября
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Ранее женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября.

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