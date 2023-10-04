Ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на улице Таганрогской, 116/1. По их словам, из окна дома на одном из верхних этажей выпала женщина.
«Она упала на козырек и погибла. Ей был 51 год», — говорится в публикации. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября.