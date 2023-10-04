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Published Сегодня, 12:51

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Ростовчанин требует от владелицы Wildberries 42 тыс руб из-за некачественного товара

Ростовчанин требует от владелицы Wildberries 42 тыс руб за некачественный товар

4 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Ростовчанин требует от владелицы Wildberries 42 тыс руб из-за некачественного товара
Житель Ростовской области решил засудить владелицу Wildberries из-за товара плохого качества, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Житель Ростовской области Юрий Пташенчук подал в суд на главу компании Wildberries, богатейшую женщину России Татьяну Бакальчук. Истец требует от нее 42,6 тысячи рублей за товар плохого качества, заказанный на маркетплейсе.

В иске уточняется, что Пташенчук пытался вернуть полученный товар и деньги за него, однако сделать это не смог. Житель Ростовской области хочет отсудить стоимость товара — 12603 рубля, а также получить 30 тысяч рублей компенсации за ущерб и моральный вред.

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Суд в принятии иска пока Пташенчуку отказал. Дело в том, что истец не доказал, что направил копию иска и приложенные к нему материалы ответчику. Также суд просит подтвердить документами наличие у Пташенчука и Бакальчук статуса индивидуального предпринимателя. В противном случае иск должен рассматривать суд общей юрисдикции, а не арбитражный.

Исправить недочеты житель Ростовской области должен до 3 ноября. После этого суд повторно рассмотрит иск и примет решение о начале производства по делу.

Ранее Wildberries пытались заставить отменить плату за возврат дефектных товаров.

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