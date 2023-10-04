Ростовчанин требует от владелицы Wildberries 42 тыс руб за некачественный товар

Суд в принятии иска пока Пташенчуку отказал. Дело в том, что истец не доказал, что направил копию иска и приложенные к нему материалы ответчику. Также суд просит подтвердить документами наличие у Пташенчука и Бакальчук статуса индивидуального предпринимателя. В противном случае иск должен рассматривать суд общей юрисдикции, а не арбитражный.