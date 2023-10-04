Ростовчанин требует от владелицы Wildberries 42 тыс руб за некачественный товар

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Житель Ростовской области Юрий Пташенчук подал в суд на главу компании Wildberries, богатейшую женщину России Татьяну Бакальчук. Истец требует от нее 42,6 тысячи рублей за товар плохого качества, заказанный на маркетплейсе.
В иске уточняется, что Пташенчук пытался вернуть полученный товар и деньги за него, однако сделать это не смог. Житель Ростовской области хочет отсудить стоимость товара — 12603 рубля, а также получить 30 тысяч рублей компенсации за ущерб и моральный вред.
Суд в принятии иска пока Пташенчуку отказал. Дело в том, что истец не доказал, что направил копию иска и приложенные к нему материалы ответчику. Также суд просит подтвердить документами наличие у Пташенчука и Бакальчук статуса индивидуального предпринимателя. В противном случае иск должен рассматривать суд общей юрисдикции, а не арбитражный.
Исправить недочеты житель Ростовской области должен до 3 ноября. После этого суд повторно рассмотрит иск и примет решение о начале производства по делу.
Ранее Wildberries пытались заставить отменить плату за возврат дефектных товаров.