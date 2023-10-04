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Published Сегодня, 13:47

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Ростовчанина осудят за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков

Ростовчанина осудят за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков

4 октября 2023, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанина осудят за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков
Суд рассмотрит дело в отношении ростовчанина, склонившего 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков, рассказали в Следкоме региона.

Жителя Ростова осудят за склонение школьницы к потреблению наркотиков. С девочкой он познакомился в марте этого года в социальных сетях. Затем они решили встретиться лично. Обвиняемый путем уговоров заставил школьницу употребить наркотики.

После задержания ростовчанин находился в СИЗО. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

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Следователи уже собрали необходимую доказательную базу и передали ее в суд.

Ранее сообщалось, что подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области.

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