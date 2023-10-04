Ростовчанина осудят за склонение 15-летней девочки к употреблению наркотиков

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жителя Ростова осудят за склонение школьницы к потреблению наркотиков. С девочкой он познакомился в марте этого года в социальных сетях. Затем они решили встретиться лично. Обвиняемый путем уговоров заставил школьницу употребить наркотики.
После задержания ростовчанин находился в СИЗО. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
Следователи уже собрали необходимую доказательную базу и передали ее в суд.
Ранее сообщалось, что подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области.