Ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как рассказал водитель, за 8 часов работы ростовские таксисты тратят 1000-1200 рублей на бензин.
«Это средняя сумма. Зимой будет выходить еще больше. Кроме бензина же еще нужно машину обслужить, покушать. И то, только на бензин почти 30 тысяч в месяц уходит», — рассказывает водитель.
Акоп Еремян добавляет, что затраты на бензин — это половина, а иногда и большая часть зарплаты таксиста.
«Я вижу только один способ зарабатывать так, чтобы хватало на семью — купить двигатель на метане. Он вместе с установкой выходит 150-200 тысяч. Зависит от машины и сервиса. Зато метан сейчас стоит в 2-3 раза дешевле бензина», — размышляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области.