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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина

Ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина

4 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина
Единственный способ зарабатывать на жизнь — купить метановый двигатель, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский таксист Акоп Еремян.

Как рассказал водитель, за 8 часов работы ростовские таксисты тратят 1000-1200 рублей на бензин.

«Это средняя сумма. Зимой будет выходить еще больше. Кроме бензина же еще нужно машину обслужить, покушать. И то, только на бензин почти 30 тысяч в месяц уходит», — рассказывает водитель.

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Акоп Еремян добавляет, что затраты на бензин — это половина, а иногда и большая часть зарплаты таксиста.

«Я вижу только один способ зарабатывать так, чтобы хватало на семью — купить двигатель на метане. Он вместе с установкой выходит 150-200 тысяч. Зависит от машины и сервиса. Зато метан сейчас стоит в 2-3 раза дешевле бензина», — размышляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области.

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