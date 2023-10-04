rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»

Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»

4 октября 2023, 11:39
Фото: t.me/ZhigunovSergey
Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»
Актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов заявил, что ему поступает много вопросов по поводу премьеры новых «Гардемаринов», сообщил он в Telegram.

Причиной такого интереса со стороны прессы стал фильм «Гардемарины 1787. Мир», премьера которого намечена на октябрь. Но Жигунова в ролях не оказалось, несмотря на его участие в самой первой картине.

«Что я по этому поводу думаю? Отвечаю сразу всем: я вообще про это не думаю и уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — написал Жигунов.

Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстрелов
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях поддержали его в этом мнении, а другие расстроились, что он не принял участие в съемках.

«Вовремя остановиться — это талант, чувство меры, которое не всем дано», — заявили подписчики.

Ранее жена Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизни.

Читайте также:
Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстреловАктер Сергей Жигунов рассказал, чем закончилась попытка выехать из РостоваАктер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного Ростова
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дети#Фильм#Сергей Жигунов#Telegram#Последние новости Ростова на сегодня#Комментарии#Жена#Съемки
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25