Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Причиной такого интереса со стороны прессы стал фильм «Гардемарины 1787. Мир», премьера которого намечена на октябрь. Но Жигунова в ролях не оказалось, несмотря на его участие в самой первой картине.
«Что я по этому поводу думаю? Отвечаю сразу всем: я вообще про это не думаю и уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — написал Жигунов.
Пользователи в комментариях поддержали его в этом мнении, а другие расстроились, что он не принял участие в съемках.
«Вовремя остановиться — это талант, чувство меры, которое не всем дано», — заявили подписчики.
Ранее жена Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизни.