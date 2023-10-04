Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Напомним, что сегодня рассматривается идея по легализации интернет-торговли алкоголем. Отмечается, что у этой меры есть минусы, но плюсов якобы больше.
«Откуда здесь могут быть плюсы? Да и какая необходимость переводить торговлю алкоголем в онлайн режим? Ведь алкоголь представлен в достаточном количестве и в обычных, и в специализированных магазинах. Я считаю, что продавать его онлайн совершенно неправильно и контрпродуктивно», — отмечает Юрий Нерсесян.
Депутат подчеркивает, что если алкоголь начнут продавать в интернете, этим могут воспользоваться подростки.
«Например, у моего 14-летнего внука есть телефон. Он тоже сможет купить алкоголь? Как эти продажи будут контролировать? Требовать паспорт?» — недоумевает собеседник.
Спикер разъясняет, что паспорт — это документ, который содержит персональные данные. И раскрывать их при покупке алкоголя, как и любых других товаров, недопустимо.
«Сколько мошенников пытаются нас обмануть. Поэтому я категорически против легализации продажи алкоголя онлайн», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обманывают ростовчан, желающих подзаработать онлайн.