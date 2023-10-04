Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн

«Откуда здесь могут быть плюсы? Да и какая необходимость переводить торговлю алкоголем в онлайн режим? Ведь алкоголь представлен в достаточном количестве и в обычных, и в специализированных магазинах. Я считаю, что продавать его онлайн совершенно неправильно и контрпродуктивно», — отмечает Юрий Нерсесян.