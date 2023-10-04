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Ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон»

Ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон»

4 октября 2023, 09:35
Фото: Visitor7/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон»
Компания Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с предприятиями «Балтики», включая ростовский «Пивзавод „Южная Заря 1974“», об этом сообщили на международном портале компании.

Во вторник, 3 октября, Carlsberg Group объявила о том, что проинформировала пивоваренную компанию «Балтика» об отзыве лицензионных соглашений, которые позволяли российской компании производить, рекламировать и продавать продукцию бренда.

По словам представителей компании, это ответ на указ о передаче управления пивоваренного бренда российским властям. В течение срока до 1 апреля 2024 года «Балтика» имеет право использовать находящиеся в их распоряжении запасы продукции и сырье, после чего лицензии будут отозваны окончательно.

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Компания объяснила происходящее тем, что не могут достичь соглашения в переговорах по выходу бизнеса из России и назвали предложенные им условия неприемлемыми, заявив, что это является незаконным поглощением бизнеса.

Пока компания сохраняет за собой право на владение акциями, а временное управление «Балтикой» переходит российским властям. В компании уверены, что это приведет к снижению стоимости бизнеса в России, но добавили, что это не отразится в отчете о прибыли и убытках.

Напомним, «Пивзавод „Южная Заря 1974“» производит линейку фирменного пива «Дон», а также занимается производством и продаже сортов пика «Франц Клинка», «Приазовское» и «Чешское от Южной Зари».

Ранее стало известно, что ростовский пивзавод перешел под управление Росимущества.

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