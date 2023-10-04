Семинар по благоустройству Ростовской области прошел в Новошахтинске

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Губернатор посетил детский парк «Город детства» и специализированную выставку, организованную производителями элементов благоустройства: тротуарной плитки, освещения, озеленения, малых архитектурных форм.
Мероприятия стартовали в Красносулинском районе и продолжились в Новошахтинске. В нем приняли участие главы муниципальных образований, представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщество.
Как отметил Василий Голубев, теме высадок зелёных насаждений и ухода за ними наши земляки традиционно уделяют особое внимание.
— Хочу напомнить, что замечательная традиция дней древонасаждений существовала в Ростове-на-Дону еще век назад, а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области, — сказал Василий Голубев.
За прошедшие 11 лет в регионе высажено более 5 млн деревьев и кустарников, в этом приняли участие свыше 1,1 млн жителей области.
В Ростовской области накоплен большой опыт при благоустройстве территорий: с 2017 года в Ростовской области более чем на 800 объектах высажено свыше 30 тысяч деревьев, 120 тысяч кустарников, обустроено 600 тысяч квадратных метров цветников.
—Главное — не сделать, а главное — сохранить то, что сделано, — пояснил губернатор, обращая внимание руководителей городов и районов на необходимость дальнейшего ухода за насаждениями.
Глава региона подчеркнул, что такой же подход надо применять и при реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». Он предложил внести элемент соревновательности при распределении средств в дальнейшем. При неосвоении муниципалитетом средств, выделенных из региональной казны на инициативные проекты, количество финансируемых объектов на будущий период будет снижено, а средства направлены на проекты другого муниципалитета.
Не остался без внимания и предстоящий осенний День древонасаждений. Василий Голубев поручил главам заблаговременно определить места высадки, заготовить посадочный материал, а в дальнейшем — обеспечить должный уход за насаждениями.
Напомним, что на этот год запланировано благоустройство 168 объектов включая дворовых территорий, при обязательном использование зеленых насаждений.