Семинар по благоустройству Ростовской области прошел в Новошахтинске

Глава региона подчеркнул, что такой же подход надо применять и при реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». Он предложил внести элемент соревновательности при распределении средств в дальнейшем. При неосвоении муниципалитетом средств, выделенных из региональной казны на инициативные проекты, количество финансируемых объектов на будущий период будет снижено, а средства направлены на проекты другого муниципалитета.