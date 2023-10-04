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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Столяры из Подольска обворовывали предприятие на пять миллионов рублей

4 октября 2023, 05:29
В Подольске были задержаны двое местных жителей, которых полиция подозревает в краже деталей от машины для печати на сумму свыше пяти миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, оба задержанных являются столярами на одном из предприятий на улице Окружная.

По данным следствия, злоумышленники использовали специальные инструменты, чтобы снять с листовой офсетной машины восемь медных валов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». После этого они сдали похищенные детали в ближайший пункт приема цветных металлов и потратили полученные деньги на свои нужды.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским установить личности подозреваемых.

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