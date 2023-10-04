Столяры из Подольска обворовывали предприятие на пять миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, оба задержанных являются столярами на одном из предприятий на улице Окружная.
По данным следствия, злоумышленники использовали специальные инструменты, чтобы снять с листовой офсетной машины восемь медных валов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». После этого они сдали похищенные детали в ближайший пункт приема цветных металлов и потратили полученные деньги на свои нужды.
Следователь возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским установить личности подозреваемых.