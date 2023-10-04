Суд повторно рассмотрит дело о перестрелке на ферме в Ростовской области

Напомним, само преступление произошло 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района. Фермеры там не смогли поделить территорию для выпаса скота и решили выяснить отношения с помощью оружия. Это привело к перестрелке и гибели нескольких человек.