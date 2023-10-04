Суд повторно рассмотрит дело о перестрелке на ферме в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Ростовский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело о перестрелке на ферме в Орловском районе. Громкий инцидент произошел четыре года назад. По ходатайству дело рассмотрят с участием присяжных заседателей.
На скамье подсудимых находятся шесть человек — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов. Также обвиняемыми проходят ныне умершие Зураб Дакишвили и Эдгар Акобян.
Фигурантов дела обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в покушении на аналогичное преступление, а также умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью.
В конце мая суд присяжных уже выносил по громкому делу оправдательный приговор «ввиду непричастности [подсудимых] к совершению преступлений». Однако теперь дело рассмотрят повторно.
Напомним, само преступление произошло 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района. Фермеры там не смогли поделить территорию для выпаса скота и решили выяснить отношения с помощью оружия. Это привело к перестрелке и гибели нескольких человек.