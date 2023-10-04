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Published Сегодня, 16:36

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В Ростове суд повторно рассмотрит уголовное дело о перестрелке на ферме в Орловском районе

Суд повторно рассмотрит дело о перестрелке на ферме в Ростовской области

4 октября 2023, 16:36
Фото: pxhere.com
В Ростове суд повторно рассмотрит уголовное дело о перестрелке на ферме в Орловском районе
В Ростове суд повторно рассмотрит уголовное дело о перестрелке на ферме в Орловском районе, сообщается на сайте областного суда.

Ростовский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело о перестрелке на ферме в Орловском районе. Громкий инцидент произошел четыре года назад. По ходатайству дело рассмотрят с участием присяжных заседателей.

На скамье подсудимых находятся шесть человек — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов. Также обвиняемыми проходят ныне умершие Зураб Дакишвили и Эдгар Акобян.

Фигурантов дела обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в покушении на аналогичное преступление, а также умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью.

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В конце мая суд присяжных уже выносил по громкому делу оправдательный приговор «ввиду непричастности [подсудимых] к совершению преступлений». Однако теперь дело рассмотрят повторно.

Напомним, само преступление произошло 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района. Фермеры там не смогли поделить территорию для выпаса скота и решили выяснить отношения с помощью оружия. Это привело к перестрелке и гибели нескольких человек.

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