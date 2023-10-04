Тиктокеру Дане Милохину попытались вручить повестку в Анапе

Ранее появилась информация, что Милохин объявлен в розыск по инициативе военкомата, однако эта информация не подтвердилась. Сам блогер приезжал в сентябре в Москву, но уже через несколько часов улетел обратно в Дубай. В это же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с призывом отправить Милохина служить в армию.