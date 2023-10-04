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Published Сегодня, 21:51

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Updated Сегодня, 22:01

Тиктокеру Дане Милохину попытались вручить повестку в Анапе

Тиктокеру Дане Милохину попытались вручить повестку в Анапе

3 октября 2023, 21:51
Фото: 1MI
Полицейские пытались вручить Милохину повестку в армию в сентябре по месту проживания его родителей, сообщил ТАСС приемный отец блогера Дмитрий Тюленев.

Он пояснил, что приходили трое участковых, но так как Милохин не прописан и не проживает по адресу родителей, они «взяли объяснения и уехали». При этом полицейские сказали, что выполняют указание военкомата.

Ранее появилась информация, что Милохин объявлен в розыск по инициативе военкомата, однако эта информация не подтвердилась. Сам блогер приезжал в сентябре в Москву, но уже через несколько часов улетел обратно в Дубай. В это же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с призывом отправить Милохина служить в армию.

Между тем, депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прямо заявлял, что блогер Милохин предатель и ему нужно закрыть въезд в страну. Тиктокера критиковали за проукраинские высказывания, по этой причине Бородай сказал, что место Милохина не в армии, а в Киеве.

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#Ростов-на-Дону#Военкомат#Анапа#Дане Милохин#Повестка в армию
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