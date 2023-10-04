Ученые РАН поддержат создание Тихоокеанского медицинского кластера на Сахалине

«Там планируется сконцентрировать самые современные медицинские технологии и решения для лечения и реабилитации пациентов. Кроме того, сахалинцам и гостям острова будут доступны санаторно-оздоровительные услуги: в регионе откроют новые учреждения для лечения и отдыха, которые будут использовать на благо людей все многообразие природных богатств Сахалина. Принципиальным для нас остается вопрос подготовки кадров. Необходимо не только привлекать специалистов международного уровня, но и повышать квалификацию островных врачей», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.