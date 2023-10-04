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Ученые РАН поддержат создание Тихоокеанского медицинского кластера на Сахалине

4 октября 2023, 08:44
Представители Российской академии наук подтвердили заинтересованность в создании и запуске Тихоокеанского медицинского кластера, который появится на базе Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко договорился об этом с учеными РАН в рамках встречи в региональном правительстве.
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области

В диалоге со стороны крупнейшего научного сообщества России участвовали ученые медицинского отделения РАН. На первом этапе в Сахалинской области появится новый корпус консультативно-диагностического центра, который достроят уже в 2024 году. КДЦ станет «сердцем» медицинского кластера.

«Там планируется сконцентрировать самые современные медицинские технологии и решения для лечения и реабилитации пациентов. Кроме того, сахалинцам и гостям острова будут доступны санаторно-оздоровительные услуги: в регионе откроют новые учреждения для лечения и отдыха, которые будут использовать на благо людей все многообразие природных богатств Сахалина. Принципиальным для нас остается вопрос подготовки кадров. Необходимо не только привлекать специалистов международного уровня, но и повышать квалификацию островных врачей», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

По мнению представителя РАН, академика Валерия Береговых, вопрос подготовки кадров для Сахалинской области принципиален. Научное сообщество будет работать с врачами, у которых уже есть диплом о профессиональной квалификации, в формате обмена.

«Мы будем работать с теми специалистами, которые уже имеют диплом — это ординатура, аспирантура, докторантура, повышение квалификации. Согласно нашей новой программе, мы будем обучать сахалинских врачей у нас, а также отправлять к вам наших специалистов. Таким образом будет проходить обмен знаниями и опытом», — пояснил академик РАН Валерий Береговых.

Запуск Тихоокеанского кластера позволит сахалинским врачам внедрять в лечебный процесс уникальные методики, которые ранее были доступны только в крупнейших научных центрах России. Проект семиэтажного корпуса КДЦ, где сконцентрируют основные медицинские мощности, проектировали с учетом повышенных стандартов комфортной среды как для работы специалистов, так и для пребывания пациентов.

В 2024 году на Сахалине запустят систему диагностики ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионной томографии. Это один из самых информативных методов в ранней диагностике серьезных заболеваний: кардиологических, неврологических, онкологических. А островитянам станут доступны самые современные виды диагностики: расширение функционала онкологической службы является еще одним направлением кластера.

Действующий договор о сотрудничестве между Сахалинской областью и медицинским отделением Российской академии наук подписали в 2019 году. В ближайшее время его дополнят с учетом новых задач. Партнерство с РАН откроет для островного региона широкие возможности международного сотрудничества.

Также в рамках диалога с учеными представители правительства Сахалинской области обсудили вопросы сотрудничества со странами СНГ через международную рабочую группу по биоэтике и доказательной медицине при Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств. Кроме того, на Сахалине предложили филиал Тихоокеанского государственного медицинского университета — одного из крупнейших профильных вузов ДФО.

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