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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Ростове-на-Дону хотят сделать выделенные полосы для электросамокатов

В Ростове-на-Дону хотят сделать выделенные полосы для электросамокатов

4 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону хотят сделать выделенные полосы для электросамокатов
В Ростове-на-Дону рассматривают вопрос организации отдельных полос для тех, кто перемещается на электросамокатах, сообщают СМИ.

В частности, этот вопрос находится на повестке властей, так как давно появилась необходимость ввести жесткие регламенты в этой сфере. Сейчас обсуждается то, какие изменения нужно ввести.

По информации 1RND, появилась инициатива предусмотреть выделенные полосы для движения электросамокатов. Тогда они не будут представлять угрозу для пешеходов.

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Однако о сроках пока никакой информации нет. При этом подчеркивается, что совсем запрещать этот вид транспорта не планируется.

Ранее депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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