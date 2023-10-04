В Ростове-на-Дону хотят сделать выделенные полосы для электросамокатов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В частности, этот вопрос находится на повестке властей, так как давно появилась необходимость ввести жесткие регламенты в этой сфере. Сейчас обсуждается то, какие изменения нужно ввести.
По информации 1RND, появилась инициатива предусмотреть выделенные полосы для движения электросамокатов. Тогда они не будут представлять угрозу для пешеходов.
Однако о сроках пока никакой информации нет. При этом подчеркивается, что совсем запрещать этот вид транспорта не планируется.
Ранее депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.