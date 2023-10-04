В Ростове осудили мужчину, который хотел стать украинским террористом

Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговор Альберту Круглову. Мужчина осенью прошлого года пытался уехать в Украину для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Азов». Круглов успел даже купить необходимую экипировку и разработал конспиративный маршрут своего следования из России. В этом ему помогали украинские военные.