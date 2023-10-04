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На восемь лет осудили мужчину, пытавшегося уехать в Украину для вступления в ВСУ

В Ростове осудили мужчину, который хотел стать украинским террористом

4 октября 2023, 16:19
Фото: pxhere.com
На восемь лет осудили мужчину, пытавшегося уехать в Украину для вступления в ВСУ
На восемь лет осудили мужчину, пытавшегося уехать в Украину для участия в боевых действиях на ее стороне, сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове.

Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговор Альберту Круглову. Мужчина осенью прошлого года пытался уехать в Украину для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Азов». Круглов успел даже купить необходимую экипировку и разработал конспиративный маршрут своего следования из России. В этом ему помогали украинские военные.

Однако свой план Круглов претворить в жизнь не смог и был задержан.

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Суд признал его виновным и отправил в колонию на восемь лет.

Ранее в Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в России Джако.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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