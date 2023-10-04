В Ростове осудили мужчину, который хотел стать украинским террористом

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговор Альберту Круглову. Мужчина осенью прошлого года пытался уехать в Украину для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Азов». Круглов успел даже купить необходимую экипировку и разработал конспиративный маршрут своего следования из России. В этом ему помогали украинские военные.
Однако свой план Круглов претворить в жизнь не смог и был задержан.
Суд признал его виновным и отправил в колонию на восемь лет.
Ранее в Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в России Джако.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.